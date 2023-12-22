Премьер Испании потребовал от Израиля прояснить атаку на членов НКО в Газе

Педро Санчес прокомментировал трагедию в секторе Газа после удара Израиля.

Испанский премьер-министр Педро Санчес потребовал от правительства еврейского государства как можно скорее прояснить обстоятельства "жестокой атаки", произошедшей на территории палестинского анклава, в результате которой погибли семь членов международной некоммерческой организации "Всемирная центральная кухня". Видеозапись с его выступлением в рамках рабочего визита в Иорданию опубликована на странице официальной резиденции иностранного политика в социальной сети.

Я глубоко сожалею о смерти семи сотрудников, которые погибли, делая то, чему они посвятили много лет, раздавая еду людям среди такого масштабного опустошения. Я требую и надеюсь, что израильское правительство как можно скорее прояснит обстоятельства. Педро Санчес, премьер-министр Испании

Педро Санчес дополнительно опубликовал на своей странице в социальных сетях сообщение, посвященное гибели сотрудников НКО в секторе Газа. Европейский политик объяснил, что до сих пор пребывает "в ужасе" от произошедшего. Он выразил соболезнование всей команде.

Премьер Испании надеется, что конфликт на Украине завершится в ближайшие месяцы.

Фото и видео: X (нежелательная социальная сеть на территории России) / La Moncloa