Премьер Испании надеется, что конфликт на Украине завершится в ближайшие месяцы

Педро Санчес оценил ближневосточный и украинский конфликты.

Премьер-министрИспании надеется, что региональный конфликт на Украине завершится в ближайшие месяцы. Соответствующее заявление европейский политик сделал в ходе выступления на сессии Всемирного экономического форума, проводимого в швейцарском городе Давос. Педро Санчес подчеркнул, что пока проводится мероприятие, в секторе Газа и на Украине решается будущая мировая стабильность.

Давайте надеяться, что в ближайшие месяцы мы сможем положить конец этой войне и уважать территориальную целостность Украины, а также построить мир на Ближнем Востоке и в восточной части Европы. Педро Санчес, премьер-министр Испании

По мнению Педро Санчеса, Израиль имеет право на самозащиту. Однако власти Испании требуют от руководства еврейского государства уважать международное гуманитарное право. Чиновник повторил призыв к режиму прекращения огня на Ближнем Востоке и созыва глобальной конференции для окончательного решения кризиса между Израилем и Палестиной.

Премьер Испании: на Западе множатся автократические режимы.

Фото и видео: YouTube / World Economic Forum