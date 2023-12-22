Премьер Испании: на Западе множатся автократические режимы

Педро Санчес назвал основные проблемы для европейских граждан.

Председатель испанского правительства Педро Санчес выразил мнение о том, что в странах коллективного Запада распространяются автократические режимы. Соответствующее заявление европейский политик сделал в ходе выступления на сессии Всемирного экономического форума, проводимого в швейцарском городе Давос. Спикер обратил внимание участников мероприятия на то, что покупка жилья, поездка в отпуск или экономия денежных средств становится для обычных граждан все более сложной задачей. В Испании призвали остановить такую "эрозию" и не поворачиваться спиной к национальным ценностям, потребностям бедных государств или экологическому кризису.

Крайне правые растут, автократические режимы размножаются на Западе и в других регионах мира, но правда в том, что эта ужасная тенденция является лишь симптомом более глубоких проблем. Одной из них является эрозия среднего и рабочего классов. Педро Санчес, премьер-министр Испании

Санчес рассчитывает на будущей неделе быть переизбранным премьером Испании.

Фото и видео: YouTube / World Economic Forum