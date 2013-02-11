Санчес рассчитывает на будущей неделе быть переизбранным премьером Испании

И.о. премьер-министра Испании рассказал о планах возгласить новое правительство.

Исполняющий обязанности премьер-министра Испании, лидер местной социалистической рабочей партии (ИСРП) Педро Санчес рассчитывает на следующей неделе получить поддержку своего парламента для повторного утверждения на посту главы кабинета министров и формирования коалиционного правительства. Соответствующее заявление политик сделал в ходе выступления на Конгрессе Партии европейских социалистов, организованного в Малаге. Спикер уточнил, что на следующей неделе "с поддержкой 179" голосов из 350 депутатов нижней палаты парламента, он получит рабочее место.

В Испании еще четыре года будет прогрессивное правительство. Мы будем править для всех испанцев. Педро Санчес, премьер-министр Испании

Напомним, что движение ИСРП достигло соглашения с рядом политических сил в Испании для поддержки переизбрания Педро Санчеса на должность. Среди тех, кто согласился проголосовать за его кандидатуру, также числятся каталонские партии, поддерживающие независимость региона. Дебаты и голосование в парламенте по кандидатуре на пост премьера запланированы на 15-16 ноября.

Испания считает, расширение ЕС до 35 членов влечет много внутренних вызовов.

Фото и видео: YouTube / Party of European Socialists