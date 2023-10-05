Педро Санчес рассказал о планах Испании на председательство Совета ЕС.

Расширение Европейского союза до 35 государств-членов предполагает большое количество внутренних вызовов для регионального сообщества. Соответствующее заявление сделал временно исполняющий обязанности главы правительства Испании Педро Санчес по прибытии на саммит Европейского политического сообщества в Гранаде. До конца 2024 года королевство является председателем в Совете ЕС.

Большие дебаты, которые должны привести нас к серьезной реформе ЕС, чтобы в ближайшие годы мы могли расшириться, чтобы мы смогли перейти от ЕС из 27 к ЕС из 35 стран, и это потребует многих вызовов с внутренней точки зрения. Педро Санчес, врио премьер-министра Испании

Позиция Мадрида заключается в том, что страна всегда открыта для расширения сообщества. Педро Санчес пояснил, что будет организована рабочая встреча с лидером киевского режима Владимиром Зеленским.

Испания выделит €262 млн на борьбу с изменением климата.

Фото и видео: European Commission