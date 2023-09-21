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Испания выделит €262 млн на борьбу с изменением климата

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Педро Санчес в ГА ООН уделил внимание экологическим проблемам.

Испания выделит 262 миллиона евро на борьбу с климатическими изменениями. Из указанного количества порядка 20 миллионов евро уйдут в международный "адаптационный фонд". Соответствующее заявление сделал исполняющий обязанности главы правительства королевства Педро Санчес, выступая на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи Всемирной организации в Нью-Йорке. Европейский политик добавил, что его страна отправит 17 миллионов евро на те инструменты, которые помогают достичь климатической справедливости.

Мы хотим укрепить наши обязательства по климатическому финансированию. Поэтому я рад сообщить, что мы сделаем взнос в размере €225 млн на второе пополнение зеленого климатического фонда.

Педро Санчес, и.п.  премьер-министра Испании

Санчес поддержал вступление Украины в Евросоюз.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций

Теги: га оон, генеральная ассамблея, испания, климатические изменения, педро санчес, экология
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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