Испания выделит €262 млн на борьбу с изменением климата

Педро Санчес в ГА ООН уделил внимание экологическим проблемам.

Испания выделит 262 миллиона евро на борьбу с климатическими изменениями. Из указанного количества порядка 20 миллионов евро уйдут в международный "адаптационный фонд". Соответствующее заявление сделал исполняющий обязанности главы правительства королевства Педро Санчес, выступая на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи Всемирной организации в Нью-Йорке. Европейский политик добавил, что его страна отправит 17 миллионов евро на те инструменты, которые помогают достичь климатической справедливости.

Мы хотим укрепить наши обязательства по климатическому финансированию. Поэтому я рад сообщить, что мы сделаем взнос в размере €225 млн на второе пополнение зеленого климатического фонда. Педро Санчес, и.п. премьер-министра Испании

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Фото и видео: Организация Объединенных Наций