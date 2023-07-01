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Санчес поддержал вступление Украины в Евросоюз

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Премьер-министр Испании рассказал о стремлении страны принять Киева в составе ЕС.

Поддержка кандидатуры Украины на вступление в ЕС станет одним из приоритетов испанского председательства в региональном  объединении. такой информацией с журналистами в Киеве поделился премьер-министр Педро Санчес, выступая после личной встречи президентом Владимиром Зеленским.

Испания подтверждает свою поддержку кандидатуры Украины на вступление в ЕС, что станет одним из приоритетов ее председательства в ЕС.

совместное заявление Испании  и Украины

Представитель Мадрида пояснил, что ждет отчета Европейской комиссии о прогрессе киевского режима в выполнении условий для вступления в состав Евросоюза. Дополнительно в Испании поддерживает укрепление партнерства НАТО с Украиной. В частности, это может произойти за счет формирования Совета "Украина-НАТО" и "формулу мира".

Испания отправит на Украину еще четыре танка Leopard.

Фото и видео: YouTube / El País

Теги: еврокомиссия, евросоюз, испания, нато, педро санчес
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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