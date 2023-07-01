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Испания отправит на Украину еще четыре танка Leopard

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Педро Санчес анонсировал новую военную помощь для ВСУ.

Испания отправит Вооруженным силам Украины еще четыре боевых танка Leopard немецкого производства, а также бронетранспортеры и портативный полевой госпиталь. Соответствующее заявление в ходе совместной пресс-конференции в Киеве с президентом Владимиром Зеленский сделал европейский премьер-министр Педро Санчес.

Мы отправим новую тяжелую военную технику очень скоро, еще четыре танка Leopard и бронетранспортеры. Мы также собираемся отправить портативный полевой госпиталь с хирургическим оборудованием.

Педро Санчес, премьер-министр Испании

Ранее Москва направляла странам-членам НАТО ноту протеста из-за поставок вооружений Украине. Глава российского министерства по обороне Сергей Лавров отмечал, что любые военные грузы для ВСУ станут законной целью Вооруженных сил России. В МИД РФ уточняли, что страны Североатлантического альянса "играют с огнем", делая поставки киевскому режиму.

ЕС будет поддерживать Украину, независимо от цены, заявил премьер Испании.

Фото и видео: YouTube / El País

 

Теги: leopard, военная помошь, всу, испания, педро санчес, танки
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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