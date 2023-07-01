ЕС будет поддерживать Украину, независимо от цены, заявил премьер Испании

Педро Санчес выступил в Верховной Раде Украины.

Европа будет продолжать поддерживать Украину, независимо от того, какую цену придется заплатить за это. Такое обещание испанский премьер-министр Педро Санчес дал украинским законодателям, выступая в Верховной раде страны (местном парламенте). Чиновник прибыл с рабочим визитом на Украину по случаю начала председательства королевства в Совете ЕС. Мадрид занимает эту позицию уже пятый раз в истории.

Я хотел сказать вам, что мы с вами, и мы будем с вами столько, сколько потребуется. Я хотел сказать вам, что мы будем поддерживать Украину независимо от того, какую цену придется заплатить. Педро Санчес, премьер-министр Испании

Далее чиновник объявил о новом пакете помощи для Украины в размере 55 миллионов евро, которая будет финансироваться через Всемирный банк с поддержкой украинских малых и средних предприятий. Педро Санчес добавил, что "никто не заслуживает статуса кандидата больше, чем Украина". Однако гость признал, что речь идет о сложном процессе, особенно для условий непрекращающегося регионального конфликта. В Испании считают, что Евросоюз создавался для того, чтобы избегать мировых войн, поэтому сейчас страны-члены готовы объединиться и стать сильнее в многообразии.

Премьер Испании прибыл в Киев в первый день председательства королевства в ЕС.

Фото и видео: www.rtve.es