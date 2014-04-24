Педро Санчес рассказал о том, что находится на Украине.

Глава испанского правительства Педро Санчес прибыл в субботу 1 июля в Киев. Этот рабочий визит европейский чиновник совершил в первый день председательства королевства в Совете Евросоюза. В собственном аккаутне в социальных сетях премьер-министр Испании заметил, что уже находится в в столице Украины. Он добавил о солидарности ЕС с украинскими властями.

Я хотел, чтобы первое мероприятие испанского председательства в Совете ЕС прошло на Украине с участием президента Украины Владимира Зеленского...Мы будем поддерживать украинский народ до тех пор, пока мир не вернется в Европу. Педро Санчес, премьер-министр Испании

Известно, что в ходе своего визита на Украину иностранец выступил перед законодателями в Верховной Раде. Визит Санчеса в Киев начался на следующий день после завершения саммита ЕС в Брюсселе. На данном мероприятии европейские лидеры договорились оперативно рассмотреть вклад регионального сообщества в предоставление гарантий безопасности Украине, а также продолжить оказание всесторонней помощи Киеву.

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