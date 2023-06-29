Премьер Испании: лидеры ЕС обсудят инициативу о "всемирной конференции о мире на Украине"

Педро Санчес рассказал о темах саммита ЕС в Брюсселе.

Главы государств и национальных правительств Евросоюза обсудят на заседании саммита Евросоюза предложение украинского президента Владимира Зеленского по проведению всемирной конференции о мире в его стране. Соответствующее заявление в рамках прибытия на мероприятие сделал премьер-министр Испании Педро Санчес. Чиновник пояснил СМИ, что члены регионального сообщества обсудят последние события в России, а также 11-й пакет антироссийского санкционного давления.

Я думаю, что это очень важно. Педро Санчес, премьер-министр Испании

Испанский чиновник пояснил журналистам в Брюсселе, что во время европейской встречи также ожидаются выступления украинского президента Владимира Зеленского.

Эстония призвала страны НАТО согласовать план вступления Украины в альянс в Вильнюсе.

Фото и видео: YouTube / European Commission