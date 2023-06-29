Эстония призвала страны НАТО согласовать план вступления Украины в альянс в Вильнюсе

Кая Каллас оценила гарантии безопасности для Украины.

Единственной действенной гарантией безопасности для киевского режима стало бы ее вступление в НАТО, поэтому странам - участницам Североатлантического военного блока требуется согласовать конкретный план по принятию бывшей советской республики в данную организацию на летнем саммите альянса, проводимого в Вильнюсе. Соответствующее заявление перед журналистами в Брюсселе сделала глава эстонского правительства Кая Каллас. Она выступила во время своего прибытия на саммит Евросоюза.

Единственная и самая простая гарантия, которая на самом деле могла бы сработать, - это членство в НАТО. Конечно, мы понимаем, что этого не может случиться, потому что продолжаются.... однако на саммите НАТО нам надо будет согласовать четкий план по вступлению, чтобы был "свет в конце туннеля" Кая Каллас, премьер-министр Эстонии

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Фото и видео: YouTube / European Commission