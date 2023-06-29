Боррель заявил, что ЕС может создать Оборонный фонд Украины

Глава МИД ЕС рассказал о возможном переименовании Европейского фонда мира.

Страны-члены Евросоюза будут поставлять Вооруженным силам Украины во время регионального конфликта, а также - после него. В настоящее время главы государств рассматривают возможность превратить Европейский фонд мира в Оборонный фонд Украины. Соответствующее заявление в четверг 29 июня по прибытии на саммит Евросоюза в Брюсселе сделал глава внешнеполитической службы и политики безопасноссти ЕС Жозеп Боррель.

Мы должны помогать Украине во время войны и после войны. Европейский фонд мира, возможно, должен стать Оборонным фондом Украины. Украина должна продолжать [воевать]. Модернизация украинской армии должна продолжаться. Жозеп Боррель, глава МИД ЕС

НАТО на саммите в Вильнюсе намерена "послать Киеву очень сильный сигнал поддержки".

Фото и видео: YouTube / European Commission