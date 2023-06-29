НАТО на саммите в Вильнюсе намерена "послать Киеву очень сильный сигнал поддержки"

Йенс Столтенберг рассказал о планах на летний саммит НАТО.

Страны-члены Североатлантического альянса отправят Украине №сильный сигнал поддержки" на летнем саммите НАТО, который состоится в Вильнюсе. Соответствующее заявление в рамках приьытия на встречу глав государств Евросоюза в Брюсселе сделал генеральный секретарь военного блока Йенс Столтенберг. Чиновник ответил на вопрос местных журналистов о перспективах вступления Украины в НАТО и о гарантиях безопасности.

Я полностью уверен, что на саммите в Вильнюсе мы пошлем Украине мощный сигнал поддержки. Но сейчас мы должны сосредоточиться на военной помощи Украине, если мы этого не сделаем, то вопрос о членстве не придется обсуждать никогда. Йенс Столтенберг, генсек НАТО

Каллас и Столтенберг пообещали "сюрприз" по членству Украины в НАТО.

Фото и видео: YouTube / European Commission