Каллас и Столтенберг пообещали "сюрприз" по членству Украины в НАТО

Руководство НАТО решило не опровергать слова иностранной чиновницы.

Глава эстонского правительства Кая Каллас, выступая в Брюсселе на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО, пообещала "сюрприз" по вопросу членства Украины в Североатлантическом военном альянсе на июльском саммите блока, который состоится в Вильнюсе. Йенс Столтенберг не стал опровергать слова гостьи, а наоборот, выразил уверенность в том, что политические лидеры на мероприятии в Литве смогут прийти к единой позиции по теме.

Я уверена, что единственная гарантия безопасности, которая действительно работает, - это НАТО... Но я не хочу как-либо испортить сюрприз саммита в Вильнюсе. Кая Каллас, премьер-министр Эстонии

Премьер Эстонии прокомментировала слова Расмуссена об Украине.

Фото и видео: YouTube / NATO News