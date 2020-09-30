Премьер Эстонии прокомментировала слова Расмуссена об Украине

Кая Каллас рассказала, что не слышала о планах стран НАТО по вводу войск на Украину.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила на правительственном заседании в Таллине о том, что не слышала о планах по вводу войск какой-либо страны-члена Североатлантического военного альянса на территорию Украины. Ранее бывший генеральный секретарь НАТО Андерса Фог Расмуссен объявил в СМИ, что некоторые страны блока в индивидуальном порядке смогут захотеть направить свои силы в помощь ВСУ в том случае, если на летнем саммите в Вильнюсе Киев не получит ясных гарантий безопасности.

Все страны помогают Украине тем или иным способом, но ни одна страна не изъявляла желание вмешиваться в конфликт своими войсками, и, честно говоря, я не слышала о таких планах. Кая Каллас, премьер-министр Эстонии

Премьер Эстонии заявила, что часть стран НАТО "несерьезно" относится к расходам на оборону.

Фото и видео: YouTube / ValitsuseUudised