Премьер Эстонии заявила, что часть стран НАТО "несерьезно" относится к расходам на оборону

Кая Каллас призвала коллег больше денег тратить на национальную безопасность.

Некоторые страны-участницы НАТО "несерьезно" относятся к своим международным обязательствам о расходах на оборону в размере 2% ВВП. Такое мнение в эфире информационного агенства The Bloomberg высказала премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Европейская чиновница заметила, что этим государствам важно направлять больше денежных средств на эти задачи по национальной безопасности. Гостья программы ответила на вопросы корреспондентов на полях технологической конференции в Сингапуре.

Не все страны относятся к этому достаточно серьезно. Для европейской обороны по-прежнему очень важно показать американцам, что мы делаем все. Потому что кто знает, что произойдет после президентских выборов в 2024 году в США. Кая Каллас, эстонский премьер-министр

Кая Каллас также отметила, что ей "очень грустно" оттого, что некоторые страны Североатлантического военного альянса могут отложить исполнение обязательства о тратах на военные нужды.

Каллас призвала не ослаблять санкции против России ради поставок зерна.

Фото и видео: Bloomberg