Каллас призвала не ослаблять санкции против России ради поставок зерна

В Эстонии не поддерживают ослабление западных ограничений для российских банков.

Эстонский премьер-министр Кая Каллас призвала коллег из Евросоюза не ослаблять западные санкции против России ради поставок зерна нуждающимся странам мира. Соответствующее заявление чиновница сделала перед местными журналистами в ходе выступления на полях саммита ЕС в Брюсселе. Она уточнила, что говорит о тех ограничениях, которые действуют против банковской системы РФ. Ранее стало известно о том, что обсуждается возможное послабление для Россельхозбанка ради того, чтобы поставки сельскохозяйственной продукции и удобрений могли поступать в Африку. По мнению главы правительства в Таллине, нет никаких препятствий для российских поставое из морских портов, так как Москва для транспортировки грузов способна применять 18 таких объектов. Кая Каллас подчеркнула, что из 300 банков РФ только 13 находятся под санкционным давлением.

Это не вопрос санкций, это вопрос российских действий. Россия может отправлять удобрения и зерно из своих портов, и это не связано с санкциями против банковской системы. Поэтому мы не должны ослаблять санкции. Кая Каллас, премьер-министр Эстонии

Задержан водитель, сбивший на микроавтобусе таможенника в Ивангороде.

Фото и видео: European Commission