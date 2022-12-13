Задержан водитель, сбивший на микроавтобусе таможенника в Ивангороде

Сотрудник таможни получил телесные повреждения.

Задержан водитель, сбивший на микроавтобусе сотрудника Кингисеппской таможни. Об этом сообщила пресс-служба СЗТУ.

В Ивангороде сотрудник Кингисеппской таможни подошёл к припаркованному микроавтобусу с государственными знаками Эстонии, предъявил водителю служебное удостоверение и попросил его выйти из кабины. Однако 34-летний ранее неоднократно судимый россиянин законные требования проигнорировал и совершил наезд на сотрудника таможни. После ДТП виновник скрылся.

Сотрудник таможни получил телесные повреждения. На следующий день подозреваемого задержали на таможенном посту МАПП Ивангород Кингисеппской таможни.

По факту применения насилия в отношении должностного лица возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ. Злоумышленник заключён под стражу.

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Фото: пресс-служба СЗТУ