Пулковская таможня пресекла вывоз золотых монет XIX-XX веков

Экспертиза показала, что две монеты номиналом 10 рублей выполнены из золота Санкт-Петербургским монетным двором. Одна монета выпущена в 1899 году, вторая датируется 1903 годом.

Пулковская таможня пресекла вывоз золотых монет за границу. Гражданка России следовала рейсом "Санкт-Петербург – Стамбул". Об этом сообщила пресс-служба СЗТУ.

Для прохождения таможенного контроля женщина выбрала "зеленый" коридор. При проведении таможенного контроля инспектор обнаружил в багаже женщины предметы, схожие с монетами. Пассажирка подтвердила, что перемещает монеты царской чеканки.

Экспертиза показала, что две монеты номиналом 10 рублей выполнены из золота Санкт-Петербургским монетным двором. Одна монета выпущена в 1899 году, вторая датируется 1903 годом. Монеты являются предметами нумизматики.

Выпущенные более 100 лет назад монеты относятся к категории культурных ценностей, рыночная стоимость которых оценена в 110 828 рублей. Вывоз культурных ценностей для личного пользования допустим только при наличии заключения (разрешительного документа) и декларировании.

Пулковской таможней усматриваются признаки преступления, предусмотренного частью 1 статьи 226.1 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС культурных ценностей в крупном размере). Проводится расследование.

Ранее полкилограмма ювелирных украшений не прошли таможенный контроль в Пулково.

Фото:пресс-служба СЗТУ