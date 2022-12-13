Полкилограмма ювелирных украшений не прошли таможенный контроль в Пулково

Со слов гражданок, стоимость перемещаемых ими ювелирных изделий, составляет примерно 200 000 долларов США.

В Пулково в багаже авиапассажиров выявили незадекларированные ювелирные украшения. Об этом сообщила пресс-служба СЗТУ.

Две гражданки Монголии прибыли в Петербург рейсом из Стамбула. Для прохождения таможенного контроля выбрали "зеленый" коридор. При таможенном досмотре их багажа и ручной клади были обнаружены кольца, браслеты, серьги, цепочки, подвески со вставками из прозрачных камней общим количеством 102 штуки (650 граммов). Со слов гражданок, стоимость перемещаемых ими ювелирных изделий, составляет примерно 200 000 долларов США.

Поскольку у пассажиров отсутствовали документы, подтверждающие стоимость товаров, назначено проведение таможенной экспертизы. Если товары стоят более миллиона рублей, возможно возбуждение уголовного дела по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (в части касающейся контрабанды стратегически важных товаров).

Ранее выборгские таможенники пресекли вывоз старинных книг.

Фото и видео: пресс-служба СЗТУ