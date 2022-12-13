Выборгские таможенники пресекли вывоз старинных книг

Возбуждены дела об административных правонарушениях.

Выборгские таможенники пресекли две попытки вывоза старинных книг за границу. Об этом сообщила пресс-служба СЗТУ.

У гражданина, следовавшего в Норвегию, в багажнике автомобиля таможенники обнаружили картонную коробку с книгами издания конца XIX – начала XX века. Среди них "Сочиненiя Лермонтова" изданные в 1889 году, "Стихотворенiя С.Я. Надсона", изданные в 1893 году, "Посмертныя художественныя произведения Льва Николаевича Толстого, том 2, изданiе Александры Львовны Толстой" 1911 года издания.

Вторую попытку вывоза старинной книги предпринял гражданин Украины, проживающий в Германии. В его холщовой сумке найдено печатное издание с надписями на корешке "Сочиненiя Пушкина, 1908".

Экспертиза установила, что печатные издания относятся к категории культурных ценностей. Их вывоз за пределы РФ без разрешительных документов запрещен.

Возбуждены дела об административных правонарушениях по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ по фактам недекларирования товаров, подлежащих декларированию, и по статье 16.3 КоАП РФ по фактам несоблюдения запретов и ограничений на вывоз товаров.

Ранее 9 килограммов травы гармалы задержали таможенники в Пулково.

Фото: пресс-служба СЗТУ