Премьер Эстонии: налогоплательщики ЕС не должны платить за восстановление Украины

Кая Каллас оценила план по конфискации российских автивов.

Налогоплательщики из стран-членов Евросоюза не должны платить за восстановление Украины, поэтому для этой цели руководство ЕС должен найти возможность использовать замороженные российские активы. Об этом заявила в четверг премьер-министр Эстонии Кая Каллас по прибытии на саммит ЕС, где главными темами станут Украина, последние события в России и милитаризация экономики ЕС.

Это неправильно, что налогоплательщики ЕС должны платить за восстановление Украины. Не мы разрушали эту страну, поэтому я уверена, что мы должны использовать деньги России... Кая Каллас, премьер-министр Эстонии

Европейская чиновница высказала мнение журналистам в Брюсселе о том, что финансовые и имущественные активы россиян можно конфисковать через судебную процедуру.

Боррель заявил, что ЕС может создать Оборонный фонд Украины.

Фото и видео: YouTube / European Commission