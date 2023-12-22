В Кремле не комментируют вопрос о гибели перебежчика в Испании

Дмитрий песков ответил на заявления западных СМИ о смерти Максима Кузьминова.

В Москве не комментируют вопрос о гибели перебежчика в Испании. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 20 февраля сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник заметил, что не располагает какой-либо информации о возможном убийстве россиянина.

Мне неизвестно, были ли какие-то сообщения по дипломатическим каналам. Мы никакой информацией на этот счет не располагаем. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Напомним, что в понедельник, 19 февраля, украинское агентство УНИАН со ссылкой на испанские СМИ сообщало о том, что в муниципалитете Вильяхойос на территории европейского государства найдено тело, предположительно, Максима Кузьминова. Согласно изданию "РБК-Украина", представитель Государственной разведки Украины при местном министерстве по обороне подтвердил смерть российского пилота.

Песков: Россия не согласна с позицией Армении по Украине.

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