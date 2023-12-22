Песков: Россия не согласна с позицией Армении по Украине

В Кремле прокомментировали слова Пашиняна на встрече с представителями армянской общины в Германии.

Россия не согласна с позицией Армении по Украине. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Кремле прокомментировали слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна на встрече с представителями армянской общины в Германии. Политик заявил, что Ереван не является союзником Москвы в украинском вопросе. Песков отметил, что у России и Армении "диаметрально противоположные точки зрения в отношении того, что происходит на Украине".

Это хорошо известная позиция наших армянских друзей. Мы с ними в этом не согласны, и будем настойчиво продолжать объяснять нашу правоту. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Ранее Песков призвал не беспокоиться из-за закона о конфискации имущества за фейки.

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