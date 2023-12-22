По его словам, чаще всего подобные опасения оказываются абсолютно беспочвенными.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал не беспокоиться из-за закона о конфискации имущества за фейки. Об этом он заявил журналистам.

В Кремле отметили, что на протяжении многих лет у представителей СМИ возникают вопросы о будущей правоприменительной практике в отношении законопроектов или уже принятых законов. По его словам, чаще всего подобные опасения оказываются абсолютно беспочвенными.

Предлагаю также относиться и на этот раз. Закон подписан главой государства, нарушение закона будет подразумевать наказание, в том числе и в той форме, которая прописана в принятом документе. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Ранее Песков заявил, что подготовка к посланию Путина Федеральному Собранию идет.

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