Глава МИД ЕС назвал Россию экзистенциальной угрозой для Евросоюза.

Полгода, на которые затянулось согласование военной помощи США для Украины, могут "стать разницей между победой и поражением" киевского режима. Соответствующее заявление сделал глава верховной дипломатии и политики безопасности Европейского союза Жозеп Боррель, выступая с речью на территории Великобритании.

В США политическая поляризация затянула выделение военной помощи на полгода. И в условиях войны это очень много времени, это может быть разницей между победой и поражением. Жозеп Боррель, глава МИД ЕС

В очередной раз назвав Россию "экзистенциальным врагом ЕС", дипломат также высказал мнение о том, что все страны Евросоюза за прошедшие два года специальной военной операции лишком долго согласовывали решения о поставках оружия ВСУ, так как отдельные люди говорили о том, что Россия не является для них экзистенциальной угрозой, а наоборот, лишь хорошим другом. Жозеп Боррель снова повторил обвинения в адрес Москвы в том, что Кремль намерен вмешаться во внутренние дела, связанные с предстоящими выборами в Европейский парламент. Глава МИД ЕС выразил крайнее недовольство из-за того, что по всему миру, куда бы он ни приехал, ему приходится сталкивается "с обвинениями в двойных стандартах".

Боррель призвал придерживаться плана Зеленского на саммите в Швейцарии.

Фото и видео: YouTube / EL PAÍS