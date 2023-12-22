Глава МИД ЕС заметил, что стоит ожидать обсуждение с Россией "позже".

Глава верховной дипломатии и политики безопасности Европейского союза Жозеп Боррель, говоря о мирной конференции по Украине в Швейцарии, назвал единственным путем урегулирования регионального конфликта между Москвой и Киевом план Владимира Зеленского. Такое мнение иностранец огласил, выступая перед журналистами в Италии до начала заседания глав внешнеполитических ведомств стран "Большой семерки" (G7). Ранее "формулу мира" в России охарактеризовали как пустой и оторванный от реальности ультиматум.

Единственный план в работе - это план Зеленского, другого нет. В начале было много планов: китайский, бразильский, латиноамериканский, африканский. Все они исчезли. Единственный, который сохраняется и обсуждается на международном уровне, - это план Зеленского. Жозеп Боррель, глава МИД РФ

Жозеп Боррель полагает, что международное сообщество должно показать геополитическим союзникам, каким именно оно видит конец регионального конфликта на Украине. Иностранный дипломат добавил, что позже должно будет пройти "обсуждение с Россией".

Боррель раскритиковал планы Израиля провести наземную операцию в Рафахе.

Фото и видео: European Commission