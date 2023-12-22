Боррель раскритиковал планы Израиля провести наземную операцию в Рафахе

Глава МИД ЕС оценил ситуацию в секторе Газа.

Израильская наземная операция в городе Рафахе станет гуманитарной катастрофой. Соответствующее заявление сделал верховный представитель Европейского союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель, выступая перед журналистами в Италии до начала заседания глав внешнеполитических ведомств стран "Большой семерки" (G7). По словам иностранца, гражданские лица в Рафахе сейчас не могут постоять за себя, потому что им некуда бежать.

Атака на Рафах, на улицах которого живет 1,7 миллиона человек, привела бы к гуманитарной катастрофе. Все, в том числе президент Байден, призывают Израиль не атаковать Рафах. Жозеп Боррель, глава МИД ЕС

Напомним, что армия еврейского государства (ЦАХАЛ) в настоящее время готовится к проведению наземной операции в Рафахе, который расположен в южной части сектора Газа, около государственной границы с Египтом. Данный город считается последним оплотом палестинского радикального движения ХАМАС, в котором продолжают действовать батальоны.

Боррель: Запад не может создать на Украине систему ПВО, аналогичную "Железному куполу".

Фото и видео: European Commission