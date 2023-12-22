Офис генсека ООН шокирован изъятием властями Израиля оборудования у журналистов AP

Стефан Дюжаррик отреагировал на ситуацию с Associated Press.

Сообщения о том, что израильские власти конфисковали оборудование у журналистов американского агентства AP шокируют. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Нью-Йорке сделал официальный представитель генерального секретаря Всемирной организации Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик. В ООн призвали правительство еврейского государства вернуть прессе конфискованное и позволить офису СМИ, размещенного в южной части Израиля, возобновить свою работу.

Это шокирует. У журналистов должно быть право свободно выполнять свою работу... Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН

Новостное вгентство AP ранее уведомило читателей о том, что израильские чиновники изъяли у его съемочной бригады камеру и вещательное оборудование. Власти страны обвинили СМИ нарушении запрета на работу в стране медиасети Al Jazeera. Руководители Associated Press осудили действия со стороны местного правительства. В официальном заявлении от представителя американского агентства Лорен Истон говорилось о том, что отключение было вызвано не информационной составляющей, а "злоупотреблением новым законом о вещании иностранных СМИ".

ООН пока не знает, кого отправит на конференцию по Украине в Швейцарии.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций