ООН пока не знает, кого отправит на конференцию по Украине в Швейцарии

Стефан Дюжаррик не смог привести СМИ подробности.

ООН пока не готова объявлять, кто именно будет представлять Всемирную организацию в Швейцарии на мирной конференции по Украине в июне 2024 года. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Нью-Йорке сделал официальный представитель генерального секретаря Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик.

Никакой новой информации о том, кто будет представлять ООН на конференции, нет. Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН

Федеральный департамент иностранных дел Швейцарии уведомил общественность о том, что Берн пригласил на конференцию, посвященную украинскому кризису, свыше 160 делегаций со всего мира, в том числе из стран "Большой семерки" (G7), "Большой двадцатки" (G20) и БРИКС. Местные власти отметили, что Россия не входит в число приглашенных на это мероприятие.Глава государства Владимир Путин заявил, что Москва не будет напрашиваться на участие во встрече в том случае, если страну не хотят там видеть.

ООН: Зеленский остается президентом Украины в глазах организации.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций