Стефан Дюжаррик прокомментировал статус Владимира Зеленского после 20 мая.

Лидр киевского режима Владимир Зеленский продолжает оставаться для ООН главой государства. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Нью-Йорке сделал официальный представитель генерального секретаря Всемирной организации Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик. Таким образом иностранец ответил на вопрос СМИ о том, будет ли ООн считать политика законным представителем украинских властей при проведении мирных переговоров.

Зеленский остается для нас главой государства Украина и тем человеком, с которым генеральный секретарь общается, когда ему нужно связаться с украинским лидером. Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН

Согласно конституции Украины, президентские должностные полномочия избранного в 2019 году на пятилетний срок лидера страны Владимира Зеленского должны были истечь в ночь на 21 мая. Однако в условиях военного времени, объявленного киевским ркжимом, местные власти отказались проводить президентские выборы. Это произошло несмотря на то, что правовая система страны запрещает в указанноой ситуации организовывать только парламентские выборы.

Генсек ООН направил Владимиру Путину письмо в связи с инаугурацией.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций