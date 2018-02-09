"С XVI века": у ЦАХАЛ заметили необычное оружие

Журналисты CNN и Kan объяснили, наличие у армии Израиля средневекового оружия.

Израильские солдаты на государственной границе с Ливаном использовали требушет — средневековую катапульту — для запуска зажигательных ядер по сопредельной территории. Соответствующей информацией со зрителями поделились журналисты из американского телеканала CNN. Авторы новостного сюжета отметили, что подобную боевую установку военнослужащие практически перестали использовать еще в XVI веке. Однако прессе удалось заснять кадры с этой техникой недавно на израильско-ливанской границе. В ролике продемонстрировано, как помощью катапульты через высокий пограничный забор запускается горящий шар. Вокруг участка стояли бойцы ЦАХАЛ (армии обороны Израиля).

Позже телевещатель еврейского государства Kan, аффилированный с CNN, сообщил со ссылкой на ЦАХАЛ о том, что использование средневековой установки было "местной инициативой", которая не получила широкого распространения на земле. Журналисты уточнили, что катапульта с зажигательным ядром, предположительно, использовалась для поджога растительности на границе. Это необходимо бойцам для того, чтобы облегчить выявление солдат из ливанского движения "Хезболлах".

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Фото и видео: YouTube / CNN