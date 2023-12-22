Госдеп заявил об ожидании результатов расследования удара в районе Рафаха от Израиля

Мэттью Миллер напомнил о трагедии, произошедшей 26 мая в Рафахе.

В американском внешнеполитическом ведомстве ждут от властей еврейского государства результатов расследования обстоятельств гибели мирных жителей в районе произведенного 26 мая удара в Рафахе, расположенном в южной части сектора Газа. Соответствующей информацией в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне поделился официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер. Иностранный дипломат отметил, что власти США обратились к Израилю с призывом провести расследование по факту трагедии.

Как мы заявляли ранее, Израиль имеет право преследовать террористов, ответственных за убийство мирных граждан. Но Израиль также обязался делать все возможное, чтобы снизить ущерб мирному населению во время проведения операций. Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

В Госдепе подчеркнули, что израильский удар был нацелен на террористов, располагавшихся на расстоянии 1,7 километра от зоны аль-Маваси, на территории которой вспыхнул пожар. ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля ) продолжает расследование инцидента. Власти страны объяснили, что процесс будет всеобъемлющим и прозрачным.

В Госдепе заявили, что принятие в Грузии закона об иноагентах угрожает ее евроинтеграции.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State