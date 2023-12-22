В Госдепе заявили, что принятие в Грузии закона об иноагентах угрожает ее евроинтеграции

Мэттью Миллер рассказал о преодолении права вето, наложенного на закон Саломе Зурабишвили.

В американском внешнеполитическом ведомстве считают, что принятие в Тбилиси закона об иностранных агентах помешает евроинтеграции грузинской республики, а также ставит под угрозу ее контакты с США. Соответствующей информацией в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне поделился официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер. иностранный дипломат заметил, что парламент в Грузии смог преодолеть право вето президента страны Саломе Зурабишвили.

США осуждают данный шаг. Приняв данный закон, правящая партия "Грузинская мечта" отдалила Грузию от пути евроинтеграции и проигнорировала евроатлантические устремления грузинского народа. Действия правящий партии и антизападные высказывания угрожают ее демократическому пути, экономической безопасности. Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

Ранее американский государственный секретарь Энтони Блинкен в публичном пространсве угрожал ввести визовые ограничения в отношении тех лиц, которые "подрывают демократические процедуры и институты в Грузии".

Госдеп выступает против применения Киевом оружия США вне зоны украинского конфликта.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State