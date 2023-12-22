Госдеп выступает против применения Киевом оружия США вне зоны украинского конфликта

Мэттью Миллер прокомментировал слова генсека НАТО Йенса СТолтенберга.

В американском внешнеполитическом ведомстве не поощряют нанесение воздушных ударов Вооруженных сил Украины, совершаемых при помощи переданного армии киевского режима оружия производства США по целям, находящимся за пределами зоны регионального конфликта. Соответствующей информацией в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне поделился официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер.

Наша политика заключается в том, что мы не поощряем и не позволяем удары за пределами Украины. Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг ранее в мае 2024 года заявил журналистам о том, что, по его мнению, Украина может в рамках самообороны наносить удары по военным целям, расположенным на российской земле.

Госдеп заявил, что МУС может преследовать Россию, но не Израиль.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State