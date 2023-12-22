Мэттью Миллер оценил выдачу ордера на арест руководителей еврейского государства.

Россия и Израиль не являются членами Международного уголовного суда, но распространить свою юрисдикцию он может только на Россию. Соответствующей информацией в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне поделился официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер. Иностранный специалист заметил, что юрисдикция инстанции распространяется только на те случаи, когда одна из сторон регионального конфликта является его членом. В связи с этой позицией, ни Палестина, ни Израиль не признает юрисдикцию МУС. Однако в российско-украинском кризисе одна из сторон (Киев) признает юрисдикцию суда. Однако эксперт решил умолчать факт того, что несмотря на то, что украинские власти подписали Римский статут, на основе которого действует МУС, но так и не ратифицировали его.

В Госдепе заметили, что Израиль выражает готовность сотрудничать с МУС, а Россия — нет, что делает две ситуации "фундаментально различными". Дипломат из США добавил, что на территории Израиля существуют механизмы, в рамках которых можно привлекать ответственные лица за нарушения гуманитарного права. На просьбу одного из корреспондентов уточнить какие именно действия властей Израиля, изначально отвергавшего попытки МУС провести собственное расследование, заставляют Вашингтон так думать. Мэттью Миллер отметил, что "в расписании была поездка прокурора".

Если бы он съездил туда, обстоятельства могли быть другими. Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

Госдеп утверждает, что Иран обращался к США за помощью после крушения вертолета с Раиси.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State