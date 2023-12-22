Госдеп: Иран обращался к США за помощью после крушения вертолета с Раиси

Вашингтон не смог помочь по запросу Тегерана.

Иранское правительство обращалось к американской администрации при лидере Джо Байдене просьбой помочь после крушения вертолета, на борту которого находились президент исламской республики Эбрахим Раиси и глава министерства иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян. Соответствующей информацией в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне поделился официальный представитель внешнеполитического ведомства Мэттью Миллер. Иностранный чиновник заметил, что Госдеп не смог предоставить поддержку из-за логистических причин.

Иранское правительство обратилось к нам за помощью. Мы дали им понять, что предложим помощь, как мы сделали бы это в ответ на любой запрос иностранного правительства в такой ситуации. И в конечном итоге мы не смогли предоставить эту помощь. Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

США сохранят в полном объеме санкции в отношении Ирана.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State