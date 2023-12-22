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В Ленобласти 23 мая ожидается до +25 градусов
Сегодня, 16:23
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В Ленобласти 23 мая ожидается до +25 градусов

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Ночью местами возможны заморозки до -1 градуса.

В Ленинградской области в четверг, 23 мая, ожидается малооблачная погода, рассказали синоптики ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В регионе ожидается без осадков. Ветер восточный, северо-восточный ночью слабый, днём 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +4...+9 градусов, местами заморозки до -1, днём +20...+25 градусов. Атмосферное давление ночью будет повышаться, днем существенно не изменится.

Ранее Колесов рассказал о грядущем температурном рекорде в Петербурге.

Фото: МЧС; Piter.tv

Теги: май, погода
Категории: Лента новостей,

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