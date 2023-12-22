В Ленобласти 23 мая ожидается до +25 градусов

В Ленинградской области в четверг, 23 мая, ожидается малооблачная погода, рассказали синоптики ФГБУ "Северо-Западное УГМС".
В регионе ожидается без осадков. Ветер восточный, северо-восточный ночью слабый, днём 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +4...+9 градусов, местами заморозки до -1, днём +20...+25 градусов. Атмосферное давление ночью будет повышаться, днем существенно не изменится.
Ранее Колесов рассказал о грядущем температурном рекорде в Петербурге.
Фото: МЧС; Piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все