Колесов рассказал о грядущем температурном рекорде в Петербурге

В пятницу столбики термометров покажут более +26 градусов.

Сегодня, 22 мая, ожидается стабильная погода. В городе на Неве продолжается потепление. Уже в пятницу столбики термометров покажут более +26 градусов. Об этом рассказал синоптик Александр Колесов в своем tg-канале.

Сегодня хотел отметить очередной природный "коллапс", когда в Санкт-Петербурге всё начинает цвести одновременно, нарушая принятые для каждого растения сроки. Так повторяется уже несколько лет. Ещё не отцвели тюльпаны и только начала повсеместно цвести черемуха, а уже и сирень в последние пару дней распускается, ландыши в городе тоже распустились, да и каштаны уже на "подходе". Александр Колесов, синоптик

По словам специалиста, холодное начало мая задержало цветение растений. Сейчас в Северной столице все цветы очень быстро распускаются. В Ленобласти цветение происходит медленнее.

Ранее мы писали, что в Ленобласти днём 22 мая воздух прогреется до +22 градусов.

Фото: Piter.tv