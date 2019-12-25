Джен Псаки рассказала, что администрация Байдена уже занимается данным вопросом.

Белый дом подтвердил намерение закрыть тюрьму в Гуантанамо. Об этом на пресс-конференции в Белом доме сообщила пресс-секретарь Джен Псаки. Она ответила на вопрос журналистов о том, планирует ли новая администрация США под руководством Джо байдена ликвидировать специальную тюрьму на Кубе.

Это определённо наши цель и намерение Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома

Чиновница уточнила, что в настоящее время эксперты изучают данный вопрос и проводят консультации с различными профильными ведомствами по шагам, которые необходимо предпринять администрации для закрытия учреждения.

Напомним, тюрьма на территории базы Военно-морских сил США в заливе Гуантанамо была создана в 2002 году. Там содержатся иностранцы, которые американские власти подозревают в терроризме. Правозащитники неоднократно призывали закрыть данное учреждение. Они уведомляли о пытках, которые применяются к заключенным. Известно, что сама база взяла Вашингтоном в бессрочную аренду у Гаваны в 1903 году. Закрыть объект на Гуантанамо собирался еще 44-ый президент Барак Обама, однако тюрьма функционирует до сих пор.

Россия надеется, что новая администрация США закроет тюрьму в Гуантанамо.