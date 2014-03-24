Джен Псаки прокомментировала позицию Вашингтона по СВПД.

Белый дом пока не сообщает о новых вариантах действий по ядерной сделке с Ираном. Такую позицию администрации Джо Байдена сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Чиновника заявила, что Вашингтон настаивает на том, чтобы Тегеран полностью соблюдал обязательства по Совместному всеобъемлющему плану действий.

С точки зрения дополнительных шагов, находящихся на рассмотрении, у меня нет никаких новостей на этот счет. Точка зрения президента США Джо Байдена заключается в том, что для продвижения вперед Ирану необходимо соблюдать основные принципы СВПД Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома

Днем 10 февраля журналисты информационного агентства Reuters опубликовали сведения о том, что чиновники изучают ряд идей по "восстановлению" СВПД. Один из предложенных вариантов позволит Вашингтону выиграть время, не дожидаясь того момента, когда стороны вернутся к полному соблюдению обязательств в рамках ядерной сделки. На данный момент никаких решений по данному вопросу еще не принято.

Байден заявил, что не будет следить за импичментом Трампа.

Фото: Белый дом