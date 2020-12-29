В МИД РФ прокомментировали обещание Вашингтона закрыть тюрьму для международных террористов.

Россия надеется, что новая администрация США закроет тюрьму в Гуантанамо. Об этом на брифинге 15 января сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова. Чиновница напомнила, что ранее Вашингтон взял на себя соответствующее обещание. В МИД уточнили, что содержащиеся в учреждении заключенные имеют право на справедливым, независимый и беспристрастный суд.

Выражаем надежду, что новая администрация США привлечет всех виновных, в том числе занимающих самые высокие государственные должности, к ответственности за санкционирование, попустительство и участие в тайных содержаниях под стражей, произвольных арестах, пытках, ненадлежащем обращении, допросам с пристрастием Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Напомним, что на базе Гуантанамо находится тюрьма для международных террористов. Она сформирована после терактов, которые произошли 11 сентября 2001 года. Представители ООН, ОБСЕ призвали США закрыть учреждение из-за того, что многие заключенные содержаться там без судебного разбирательства и подвергаются пыткам.

Захарова: Байдену могут попытаться помешать начать диалог с РФ.

Видео: МИД России