В МИД России заявили о рутинности обвинений Вашингтона.

Мария Захарова назвала обвинения США в хакерских атаках в адрес России рутиной. Об этом официальный представитель российского внешнеполитического ведомства сообщила на еженедельном брифинге в Москве. Чиновница призвала Белый дом для урегулирования претензий использовать дипломатические каналы, а не "бросаться необоснованными обвинениями".

Регулярно появляющиеся в США заявления об атаках хакеров, вероятно, как они объясняют, российского происхождения, на государственные, негосударственные информационные ресурсы США уже приобрели рутинный характер Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Напомним, что ранее американское кибербезопасности и инфраструктурной безопасности вместе с ФБР опубликовали заявление о том, что за кибератакой на ряд институтов и структур, а также клиентов компании по компьютерной безопасности SolarWinds может стоять Россия.

Россия надеется, что новая администрация США ответит на предложения по мораторию на РСМД.

Видео: МИД России