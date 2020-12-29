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Россия надеется, что новая администрация США ответит на предложения по мораторию на РСМД

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В МИД РФ прокомментировали пост Майка Помпео в Twitter.

Россия надеется, что новая администрация США ответит на предложения по мораторию на РСМД. Об этом журналистам во время брифинга 15 января сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова. Она прокомментировала публикацию государственного секретаря Майка Помпео. Чиновница заявила, что Москва, как и Вашингтон, понимает риски ухудшения отношений с Западом.

Вести с нами диалог языком угроз и запугивания с целью добиться односторонних уступок бесперспективно, контрпродуктивно. Мы осознаем риск для возможной дальнейшей деградации ситуации, однако выбор в данном случае за американцами

Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

В МИД оценили риски ухудшения отношений с США.

Видео: МИД России

Теги: мария захарова, мид, рсмд, снв-3
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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