Предложение Австрии будет рассмотрено в Совете ЕС.

В Европе предложили ввести ковид-паспорта. Об этом сообщил канцлер Австрии Себастьян Курц в собственном Twitter-аккаунте. По мнению чиновница, переболевшим гражданам следует выдавать соответствующий документ, как и тем, кто сделал прививку или показал отрицательный тест на инфекцию. Власти Австрии предлагают, чтобы ковид-паспорт давал право свободно передвигаться по Евросоюзу, включая туристические цели, посещение культурных мероприятий, рестораны и отели. Аналогичная система в настоящее время введена в Израиле.

Конкретно это представляет из себя цифровое решение, то есть у каждого должна быть возможность удостоверить личность со смартфона, таким образом жить относительно нормально. Себастьян Курц, канцлер Австрии

Инициатива Вены будет вынесена на Совет ЕС 25 февраля. Если предложение Австрии не будет поддержано коллегами, то правительство будет реализовывать проект внутри страны.

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