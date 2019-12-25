Глава МИД Австрии ждет санкций ЕС против представителей юстиции РФ за дело Навального

Александер Шалленберг прибыл на встречу глав МИД Евросоюза.

Глава МИД Австрии ждет санкций Евросоюза против представителей юстиции и аппарата полиции России за дело российского оппозиционера. Об этом Александер Шалленберг сообщил журналистам по прибытию в Брюссель на встречу глав внешнеполитических ведомств ЕС.

Россия - сегодня большая тема. Я ожидаю сегодня "зеленого света" для новых точечных санкций против лиц, которые несут ответственность за неприемлемое отношение с Алексеем Навальным. Александер Шалленберг, глава МИД Австрии

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