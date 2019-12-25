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Twitter заблокировал аккаунт делегации России на переговорах в Вене
Сегодня, 14:17
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lesjasap

Twitter заблокировал аккаунт делегации России на переговорах в Вене

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Константин Гаврилов считает этот инцидент проявлением цензуры в соцсетях.

Социальная сеть Twitter заблокировала аккаунт делегации России на переговорах в Вене. Об этом в собственном аккаунте рассказал глава российских представителей Константин Гаврилов.

В чем причины? Альтернативная позиция России в оценке текущей политической ситуации в Европе, озвученная на семинаре ОБСЕ по военным доктринам?

Константин Гаврилов, российский дипломат

Напомним, что Россия находится в Австрии для обсуждения вопросов безопасности и контроля над вооружениями. По мнению Гаврилова, блокировка официальных аккаунтов, которые говорят о принципиальных позициях той или иной стороны, в соцсетях показывает "явную цензуру".

Глава МИД ФРГ считает нужным продлить мандат на присутствие в Афганистане.

Фото: Pixabay.com

Теги: twitter, австрия, блокировка аккаунтов, вена, дипломаты, константин гаврилов, соцсети, цензура
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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