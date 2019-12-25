Twitter заблокировал аккаунт делегации России на переговорах в Вене

Константин Гаврилов считает этот инцидент проявлением цензуры в соцсетях.

Социальная сеть Twitter заблокировала аккаунт делегации России на переговорах в Вене. Об этом в собственном аккаунте рассказал глава российских представителей Константин Гаврилов.

В чем причины? Альтернативная позиция России в оценке текущей политической ситуации в Европе, озвученная на семинаре ОБСЕ по военным доктринам? Константин Гаврилов, российский дипломат

Напомним, что Россия находится в Австрии для обсуждения вопросов безопасности и контроля над вооружениями. По мнению Гаврилова, блокировка официальных аккаунтов, которые говорят о принципиальных позициях той или иной стороны, в соцсетях показывает "явную цензуру".

Глава МИД ФРГ считает нужным продлить мандат на присутствие в Афганистане.

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