Twitter заблокировал аккаунт делегации России на переговорах в Вене

Социальная сеть Twitter заблокировала аккаунт делегации России на переговорах в Вене. Об этом в собственном аккаунте рассказал глава российских представителей Константин Гаврилов.
В чем причины? Альтернативная позиция России в оценке текущей политической ситуации в Европе, озвученная на семинаре ОБСЕ по военным доктринам?
Константин Гаврилов, российский дипломат
Напомним, что Россия находится в Австрии для обсуждения вопросов безопасности и контроля над вооружениями. По мнению Гаврилова, блокировка официальных аккаунтов, которые говорят о принципиальных позициях той или иной стороны, в соцсетях показывает "явную цензуру".
Глава МИД ФРГ считает нужным продлить мандат на присутствие в Афганистане.
Фото: Pixabay.com
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