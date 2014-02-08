Австрия выступила против чрезмерной реакции ЕС на ситуацию с Навальным

В понедельник руководители дипведомств стран ЕС должны согласовать новые ограничения в отношении Москвы из-за ситуации вокруг Алексея Навального.

Австрия выступила против чрезмерной реакции ЕС на ситуацию с оппозиционером Алексеем Навальным. Об этом заявил глава министерства иностранных дел страны Александер Шалленберг.

Речь идет о мерах против отдельных лиц в рамках европейского механизма санкций за нарушения прав человека. Шалленберг ожидает, что их поддержит подавляющее большинство.

Иначе таким образом отпилим сук, на котором сами сидим. Александер Шалленберг, глава МИД Австрии

По его мнению, ЕС нуждается в диалоге с Москвой. Однако, члены ЕС должны заявлять о несогласии с теми или иными действиями.

Ранее мы сообщили, что родственники ветерана Артеменко недовольны приговором Навальному.

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