Родственники ветерана Артеменко недовольны приговором Навальному

По словам дочери ветерана, Артеменко ждал, что в последнем слове Навальный принесет ему свои извинения.

Родственники ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко недовольны приговором Алексею Навальному. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на дочь фронтовика Елену Артеменко.

Ветеран сразу сказал, что его интересует только моральная сторона дела. По мнению дочери фронтовика, Навальный продолжил глумиться над пожилым человеком и оскорблять его и всю семью. Он постоянно говорил о новой клевете. Именно поэтому родственники неудовлетворены исходом процесса.

Папа не подавал иск на возмещение морального ущерба, так как он требовал лишь принести извинения за клевету и оскорбления. Елена Артеменко, дочь ветерана

На данный момент ветеран чувствует себя неплохо. Он находится в окружении детей, внуков и правнуков.

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